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10 сентября 00:12
автор: Александр Бойченко

Стали известны детали сорвавшегося перехода Роналду в «Ман Сити»

Португалец в итоге подписал контракт с «красными дьяволами».

Журналист BBC Гийом Балаге в своем «твиттере» рассказал подробности неудавшегося трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола был уверен, что Роналду забьет более 40 голов за сезон со своей командой, учитывая атакующий потенциал «Сити».

Однако ради передачи Роналду «Сити» пришлось бы продать одного из атакующих игроков. «Барселона» пыталась договориться с английской командой о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэля Жезуса или Бернардо Силвы, но переговоры быстро закончились.

«Манчестер Юнайтед» предложил Роналду более высокую зарплату, чем «Манчестер Сити», и согласился выплатить запрашиваемые «Ювентусом» 15 + 8 миллионов евро.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

источник: Twitter.com
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