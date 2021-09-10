Эриксен через месяц может приступить к легким тренировкам в Дании

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен может приступить к легким тренировкам через месяц. Он будет тренироваться в Дании.

В июне у датского полузащитника случилась остановка сердца.

Как сообщает Passione Inter, Эриксен ждет вердикта врачей и в октябре может приступить к основным физическим нагрузкам - велотренажеру, бегу, легкой работе с мячом.

При этом он будет тренироваться в Дании, так как в Италии строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

Напомним, что Эриксен не смог доиграть матч Евро-2020 против сборной Финляндии. В конце первого тайма Кристиан потерял сознание из-за сердечного приступа. Позже футболиста был отправлен в госпиталь.