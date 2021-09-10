Бразилия обыграла Перу, Неймар забил гол и отдал голевую передачу

Сборная Бразилии в домашнем матче квалификации чемпионата мира в Катаре победила команду Перу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал лидер пентакампеонов Неймар, который сначала отдал голевую передачу на Рибейро (15-я минута), а потом отличился сам (41).

Таким образом, сборная Бразилии по-прежнему не теряет очков в отборе на мировое первенство, выиграв во всех семи матчах. Перу, имея в активе восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.

Добавим, что в следующем туре 7 октября команда Перу примет Чили, а сборная Бразилии проведет гостевой матч с Венесуэлой.

Чемпионат мира-2022. Квалификация