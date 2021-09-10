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Бразилия обыграла Перу, Неймар забил гол и отдал голевую передачу
10 сентября 08:39
автор: Максим Скороходов
автор фото: КОМНЕБОЛ

Бразилия обыграла Перу, Неймар забил гол и отдал голевую передачу

Встреча прошла в бразильском городе Ресифи.

Сборная Бразилии в домашнем матче квалификации чемпионата мира в Катаре победила команду Перу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал лидер пентакампеонов Неймар, который сначала отдал голевую передачу на Рибейро (15-я минута), а потом отличился сам (41).

Таким образом, сборная Бразилии по-прежнему не теряет очков в отборе на мировое первенство, выиграв во всех семи матчах. Перу, имея в активе восемь очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.

Добавим, что в следующем туре 7 октября команда Перу примет Чили, а сборная Бразилии проведет гостевой матч с Венесуэлой.

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Бразилия - Перу - 2:0 (2:0)

Голы: Рибейро, 15, Неймар, 41

Бразилия: Уэвертон, Вериссимо, Данило (Матеус Кунья, 63), Алекс Сандро, Милитао, Каземиро (Бруно Гимараэс, 78), Лукас Пакета, Эвертон Рибейро (Дани Алвес, 63), Жерсон (Эденилсон, 84), Неймар, Габриэл Барбоза (Халк, 84).

Перу: Гальесе, Сантамария (Рамос, 46), Кальенс, Адвинкула, Лопес, Тапия (Картахена, 59), Йотун (Коста, 60), Гонсалес, Куэва (Флорес, 46), Каррильо, Лападула (Руидиас, 73).

Предупреждения: Сантамария, 30, Тапия, 35, Йотун, 38, Каземиро, 44, Лукас Пакета, 57, Коста, 63, Гонсалес, 65, Габриэл Барбоза, 66, Неймар, 90.

источник: «Советский спорт»
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