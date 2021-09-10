Хабиб - о борцовских качествах Джикии: В борьбе слабенький

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к защитнику «Спартака» и сборной России по футболу Георгию Джикия. В «инстаграме» Российского футбольного союза (РФС) размещен видеоролик, в котором Нурмагомедов обсуждает боевые навыки Джикии.

«Мы немного потолкались с Джикией. Слаб в бою. Не знаю его ударной, но в борьбе он уступает. Мне кажется, он нормальный кикер! Бьет нормально!»- сказал Нурмагомедов на видео.

«Готовься», - написал Хабиб в «историях» своего «инстаграмма» и отметил Георгия.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.