Бывший президент ФИФА Блаттер: Ужасная идея проводить ЧМ раз в два года

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что чемпионат мира планируется проводить раз в два года.

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно сделать по международному календарю. У новых президентов ФИФА иное представление о том, как должен выглядеть футбол. Надо быть осторожнее, чтобы не испортить то, что создавалось годами », - сказал Блаттер РЕН ТВ.

В начале сентября 2021 года ФИФА сообщила, что чемпионат мира по футболу может проводиться каждые два года. Нынешний регламент подразумевает проведения ЧМ каждые четыре года. Следующий ЧМ пройдет в Катаре в 2022 году.