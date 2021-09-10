Егор Титов: У футболистов «Спартака» должна быть честь - надо выйти и умирать на поле

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью Sport24 рассказал о текущих проблемах московского клуба, а также о предстоящих матчах красно-белых в Лиге Европы.

«Группа в Лиге Европы непростая: «Лестер», «Наполи», «Легия». Поляки сегодня кусаются, хотя, думаю, Черчесов много расскажет о «Легии». Но шансов изначально не очень много.

Во вторник я был на «Открытии Арене»: красота, класс, погода, поле идеальная - играй, не хочу. Вы должны жить футболом. Выходи на поле - отдайся игре 90 минут, а потом приходи в раздевалку и говори себе: я все сделал, я сдался, так что теперь я мертв и даже не могу ходить. Тогда партнер поймет тебя, тренер, болельщик, владелец клуба.

Нынешнее поколение должно этому научиться. Но чьим примером? Снова возвращаюсь к преемственности поколений. В «Спартаке» его просто убивают», - рассказал Титов в интервью Sport24.

«Спартак» лишь один раз смог выиграть чемпионат России по футболу в 21 веке после триумфальных девяностых годов прошлого века - в 2016 году команда стала чемпионом, а затем выиграла Суперкубок страны у московского «Локомотива».