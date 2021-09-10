Агуэро отметил прогресс в скорости лечения травмы

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о процессе восстановления после травмы.

«Все очень хорошо, есть прогресс. У меня еще нет предполагаемой даты возвращения, но есть прогресс, и я надеюсь, что время восстановления сократится на несколько недель. Болезненные ощущения возле камбаловидной мышцы, к которым нужно относиться с уважением, - вещь коварная », - цитирует Агуэро RAC1.

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. В каталонский клуб футболист перешел в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит старт нового сезона из-за травмы. Во время медицинского осмотра новичка из Аргентины выявлена серьезная травма связки голеностопа.