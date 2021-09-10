Роналду хочет провести свой первый матч после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в игре с «Ньюкаслом»

Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет вновь выйти на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» в игре четвертого тура английской премьер-лиги против »Ньюкасла».

«Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я готов!» - приводит шутку футболиста RT, ссылаясь на официальный сайт «манкунианцев».

При этом Роналду отметил, что на самом деле не ожидает увидеть себя в стартовом составе, но надеется появиться на поле, и скорее всего будет нервничать в день игры.

Напомним, что Роналду в своей карьере выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.