Матерацци рассказал про будущее Инсинье после «Наполи»

Бывший итальянский футболист и чемпион мира 2006 года Марко Матерацци рассказал о возможном переходе нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье в российскую премьер-лигу.

«Почему Инсинье не перешел в РПЛ? Послушайте, итальянцы - совсем другое дело. Я сам ездил в «Эвертон» в сезоне 1998/1999 и могу сказать, что это очень сложно для нашего менталитета. Ведь когда играешь дома, думаешь: «Хорошо, я играю перед тренером сборной, а значит, у меня больше шансов попасть в сборную».

Что касается Инсинье, то он капитан «Наполи», это определенный статус. Но позвольте мне сказать так: может, когда его контракт истечет, он перейдет в какой-нибудь клуб из России», - передает слова Матерацци «Матч ТВ».

Напомним, что действующее соглашение между «Наполи» и форвардом рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент футболист не может договориться с клубом по деталям нового контракта.

В составе неаполитанцев Инсинье выступает с зимы 2010 года – он принял участие в 399 матчах, забил 110 голов и отдал 85 ассистов.