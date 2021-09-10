Месси - о рекорде по голам за сборную: Я очень мечтал об этом дне и, слава богу, он наступил

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси написал восторженный пост в инстаграме после того, как стал рекордсменом по голам за национальные команды Южной Америки.

«Я очень мечтал об этом дне и, слава богу, он наступил. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за полученную любовь. Какая прекрасная ночь, я не забуду ее некогда», - говорится в сообщении.

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Напомним, что Месси отличился хет-триком в матче против Боливии (3:0) и теперь на его счету 79 голов за сборную Аргентины.