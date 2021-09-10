Егор Титов: Сейчас Смолов главная звезда РПЛ после ухода Влашича

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов отметил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов находится на пике своей игровой карьеры.

«Федя Смолов наконец раскрылся. Он отдал две голевые передачи с Кипром, сейчас забил шесть в лиге. Я просто хочу сказать: «Федя, это может быть твой год. Попробуй, дерзай».

У него достаточно навыков. Да, сейчас много матчей: в «Локомотиве», в сборной. Но можно потерпеть два с половиной месяца, набраться терпения - и в хорошем настроении уйти в отпуск, вступить в год чемпионата мира по футболу. Скорее всего, это будет последний крупный международный турнир для него - хочется, чтобы получилось», - сказал Титов Sport24.

Ранее Смолов признавался лучшим игроком РПЛ в июле-августе. Форвард вернулся в сборную России в сентябрьских матчах, в которых смог отдать две голевые передачи в последней встрече против Кипра и забить Мальте.