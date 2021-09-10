ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 сентября 10:52
автор: Александр Бойченко

Егор Титов: Сейчас Смолов главная звезда РПЛ после ухода Влашича

Футболист «Локомотива» забил шесть голов в РПЛ и отдал две голевые передачи в матче с Кипром.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов отметил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов находится на пике своей игровой карьеры.

«Федя Смолов наконец раскрылся. Он отдал две голевые передачи с Кипром, сейчас забил шесть в лиге. Я просто хочу сказать: «Федя, это может быть твой год. Попробуй, дерзай».

У него достаточно навыков. Да, сейчас много матчей: в «Локомотиве», в сборной. Но можно потерпеть два с половиной месяца, набраться терпения - и в хорошем настроении уйти в отпуск, вступить в год чемпионата мира по футболу. Скорее всего, это будет последний крупный международный турнир для него - хочется, чтобы получилось», - сказал Титов Sport24.

Ранее Смолов признавался лучшим игроком РПЛ в июле-августе. Форвард вернулся в сборную России в сентябрьских матчах, в которых смог отдать две голевые передачи в последней встрече против Кипра и забить Мальте.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал «ужасной» идею проведения мундиалей каждые два годаЯпонская фигуристка Рика Кихира переехала в ТоронтоПредставлен календарь российских турниров по фигурному катанию на сезон 2021/22Продюсер скандального ток-шоу перешел на "Матч ТВ"Мостовой о Карпине: Иди в другое место, там у тебя будет времяОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
7-й тур РПЛ уже без Канделаки: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о седьмом туре, которым возобновится чемпионат после паузы на игры сборной в отборе к ЧМ-2022 и ухода с поста генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Пробежка для Матыцина, Стратегия для Мишустина… Олимпиада — для Казани? Как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»
В четверг 9 сентября фактически была исчерпана рабочая программа IX Международного форума «Россия – спортивная держава», и этот день в столице Татарстана был насыщен не только круглыми столами и панельными дискуссиями.
«Спартак» впервые проиграл. Но красиво — и лучшему клубу КХЛ
В центральном матче игрового дня Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» дома победил «Спартак» (2:1), сохранив лидерство в таблице.
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Взлет «Рубина», падение ЦСКА и американские горки «Спартака». Как за год изменилась стоимость клубов РПЛ
Перед возобновлением чемпионата России сравним динамику трансферных стоимостей участников РПЛ-2021/22.
«Мамаева любовь. Продолжение». Экс-супруга футболиста «Ростова» Алана пожаловалась на «угрозы чеченцев»
На скандальном интервью, после которого журналист Нобель Арустамян уволился с телевидения, история взаимоотношений Павла и Аланы Мамаевых, разумеется, не закончилась.
Отстранение Малкома и Клаудиньо — не повод горевать. У «Зенита» появилась классная отмазка на случай провала в Лондоне
Почему чемпион России лишился на матчи с «Ахматом» и «Челси» бразильских лидеров.
Мы — из будущего! Россия готова возглавить Futurous Games, которые перевернут весь мировой спорт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» презентовал новое движение «Futurous – игры будущего».
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика