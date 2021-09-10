Кобелев не уверен, что обладатель путевки на чемпионат мира определится в матче Хорватия – Россия

Российский специалист Андрей Кобелев считает, что сборным России и Хорватии рано задумываться о второй встрече между собой как о решающем матче за прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

«Не уверен, что все решится именно в последнем туре в Хорватии. До этого каждой из команд на отборочном этапе предстоит провести по 3 матча, а мы видим, что даже такой соперник по группе, как Мальта, способен доставить неприятности. Не стал бы списывать со счетов и словенцев, с которыми нам играть на выезде, и словаков, которых примем на своем поле. Не стоит опережать события. Необходимо идти от матча к матчу, поэтапно решая поставленные задачи», - приводит слова специалиста «МК-Спорт».

Напомним, после шести туров обе команды возглавляют отборочную группу Н, набрав по 13 очков, однако «шашечные» опережают россиян по дополнительным показателям.