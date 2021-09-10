Егор Титов - о ситуации в «Спартаке»: Все что происходит в клубе, влияет на происходящее на поле

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал о текущей ситуации в московском клубе. У красно-белых неудачный старт в этом сезоне на фоне скандалов и отставок в руководстве клуба.

Титов считает, что негативный фон клубе отражается на результатах самой команды: «Однозначно. Не может быть, чтобы у тебя все было идеально на футбольном поле и ужасно в руководстве, и наоборот. Футболисты все видят, все читают, все им показывают. Это влияет, все живые люди. И то, что происходит в клубе, отражается на поле», - отметил Титов в интервью Sport24.

В следующем туре РПЛ «Спартак» примет дома «Химки» 11 сентября.