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10 сентября 11:19
автор: Александр Бойченко

На матч «Ростов» - «Краснодар» болельщики смогут попасть на стадион только с QR кодами

Южное дерби состоится 13 сентября в Ростове-на-Дону.

«Ростов» объявил об изменении правил посещения матча седьмого тура РПЛ «Тинькофф» против «Краснодара».

В соответствии с требованием Роспотребнадзора к игре будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а также недавно переболевшие и имеющие при себе подтверждающий QR-код, наличие которого будут проверять при входе на стадион.

Матч «Ростов» - «Краснодар» состоится 13 сентября, начало встречи - в 19:30 мск. Эта игра станет первой домашней игрой в сезоне для ростовчан в присутствии болельщиков.

После шести туров «Ростов» занимает 14 строчку в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Краснодар» смог набрать девять очков.

источник: ФК «Ростов»
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