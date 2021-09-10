На матч «Ростов» - «Краснодар» болельщики смогут попасть на стадион только с QR кодами

«Ростов» объявил об изменении правил посещения матча седьмого тура РПЛ «Тинькофф» против «Краснодара».

В соответствии с требованием Роспотребнадзора к игре будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а также недавно переболевшие и имеющие при себе подтверждающий QR-код, наличие которого будут проверять при входе на стадион.

Матч «Ростов» - «Краснодар» состоится 13 сентября, начало встречи - в 19:30 мск. Эта игра станет первой домашней игрой в сезоне для ростовчан в присутствии болельщиков.

После шести туров «Ростов» занимает 14 строчку в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Краснодар» смог набрать девять очков.