Андрей Кобелев: При Карпине сборная России стремится играть за счет коротких и средних передач

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, как изменилась игра сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Команда старается высоко прессинговать. Что-то получается, что-то нет, но не отметить этот момент не могу. Что касается построения игры, то стало мало длинных передач. Раньше же мы постоянно видели в действиях сборной дальние передачи в расчете на подбор, удары вперед в борьбу. Сейчас игроки стремятся играть за счет коротких и средних передач. Это те моменты, которые лежат на поверхности и видны невооруженным глазом», - приводит слова Кобелева «МК-Спорт».

Напомним, Карпин подписал контракт с РФС до конца отборочного цикла на чемпионат мира в Катаре. Под его руководством сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).