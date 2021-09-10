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10 сентября 11:27
автор: Максим Скороходов

Андрей Кобелев: При Карпине сборная России стремится играть за счет коротких и средних передач

Специалист возглавил команду минувшим летом.

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, как изменилась игра сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Команда старается высоко прессинговать. Что-то получается, что-то нет, но не отметить этот момент не могу. Что касается построения игры, то стало мало длинных передач. Раньше же мы постоянно видели в действиях сборной дальние передачи в расчете на подбор, удары вперед в борьбу. Сейчас игроки стремятся играть за счет коротких и средних передач. Это те моменты, которые лежат на поверхности и видны невооруженным глазом», - приводит слова Кобелева «МК-Спорт».

Напомним, Карпин подписал контракт с РФС до конца отборочного цикла на чемпионат мира в Катаре. Под его руководством сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

источник: МК-Спорт
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