Юрий Семин: Хиддинк - это высокий уровень профессионализма

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в беседе с «СЭ» прокомментировал решение о завершении карьеры нидерландского специалиста Гуса Хиддинка.

«Прежде всего, Хиддинк - это высокий уровень профессионализма. Второй важный момент - он всегда находил общий язык с игроками. Это сыграло большую роль в его успехе. Это тренер высокого уровня, я бы даже сделал сравнение с Бесковым. Они чем-то похожи. Человек, в зависимости от состояния команды, нашел какие-то новые решения для улучшения физического состояния игроков. Один из немногих, кто оставил хороший след в нашей стране», - сказал Семин «СЭ».

По ходу своей тренерской карьеры Хиддинк тренировал ряд футбольных клубов и сборных, включая такие коллективы, как: сборная Нидерландов (1994-1998), «Реал Мадрид» (1998-1999), ПСВ (2001-2006), сборная России (2006 - 2010), «Челси» (2015-2016 исполняющий обязанности).

В качестве тренера Хиддинк является шестикратным чемпионом Эредивизи, обладателем Межконтинентального кубка с «Реалом», Кубка Англии с английским «Челси», а также завоевал бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008 году.