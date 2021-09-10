Неймар: Возможно, вскоре мне удастся опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о своих выступлениях за сборную Бразилии.

«Конечно, команда - это самое главное. Я рад, что являюсь лучшим бомбардиром в отборочном турнире ЧМ-2022, что у меня больше всех голевых передач в сборной. Возможно, вскоре, если все будет нормально, то я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, корреспонденты меня уважали», - передает слова Неймара Goal.

Напомним, что Неймар дебютировал за сборную Бразилии 10 августа 2010 года. На данный момент у бразильца 113 игр за национальную команду, в которых он смог забить 69 голов. Рекордсмен по числу голов за сборную Бразилии - легендарный Пеле, у которого 77 забитых мячей в 90 играх.