Модрич может стать игроком «Манчестер Сити»

Центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич входит в сферу интересов действующего чемпиона АПЛ – «Манчестер Сити».

По информации El Nacional, на приобретении 36-летнего хорвата настаивает лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что английский клуб может подписать футболиста в статусе свободного агента летом 2022 года, поскольку контракт хавбека с мадридцами истекает по окончании сезона-2021/22.

Напомним, Модрич защищает цвета «Реала» с августа 2012 года. В общей сложности он провел за команду 392 матча, забил 28 голов и отдал 62 ассиста. Вместе с клубом полузащитник стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также двукратным чемпионом Испании.