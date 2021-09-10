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10 сентября 12:23
автор: Максим Скороходов

Максимально допустимая посещаемость стадиона «Зенита» увеличена до 30 процентов

В сентября в живую матчи сине-бело-голубых можно будет увидеть только при наличии QR-кода.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подтвердил увеличение допустимой посещаемости на домашних матчах «Зенита».

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость «Газпром Арены» на матчах «Зенита» в сентябре. В ближайшее время стадион примет три матча: 11 сентября (»Зенит» - «Ахмат»), 25 сентября (»Зенит» - «Крылья Советов»), 29 сентября (»Зенит» - «Мальмё»). На стадион допускаются зрители, имеющие QR код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание» - говорится в сообщении политика в телеграм-канале.

Отметим, что Пиотровским не было сказано, что на стадион будут пускать при наличии отрицательного теста на коронавирус, при условии, что анализ был сдан в течение последних трех дней.

Таким образом, если раньше на домашние матчи «Зенита» пускали до 1000 человек, то в дальнейшем на арене ожидается чуть меньше 20 000 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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