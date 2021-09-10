Гендиректор «Краснодара» опровергнул цену покупки Кордобы из «Герты» в «Краснодар»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл подробности трансферов нападающего Джона Кордобы и Кристоффера Олссона. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кордова стала самым дорогим игроком в истории клуба, за что заплатили 20 миллионов евро.

«Это не соответствует действительности. Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрел Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что футбольный клуб «Краснодар» приобрел нападающего Джона Кордобу за 10,5 миллионов евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности», - прокомментировал Хашиг «Чемпионату».

Также гендиректор «Краснодара» озвучил сумму, за которую продали Оллсона из клуба. По словам Хашига, полузащитника продали за большую сумму, вместо ранее заявленных в СМИ 4 миллионах евро: «шведского полузащитника мы продали за 6,3 миллионов евро».

За все время выступлений в «Краснодаре» полузащитник провел 80 матчей за «быков», забив четыре гола и отдав семь голевых передач. Футболист перешел в бельгийский «Андерлехт».