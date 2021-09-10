Роман Широков: Хиддинк всегда был требовательным в работе

Экс-капитан российской национальной команды Роман Широков охарактеризовал Гуса Хиддинка, который принял решение завершить тренерскую карьеру.

«Я с ним проработал всего несколько месяцев. Вообще топ-тренеры все примерно одинаковые, просто кто-то из них еще открытый и добродушный. Хиддинк хоть открытый и добродушный, но всегда был требовательным в работе. Это его и отличает», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Хиддинк взял Широкова на чемпионат Европы 2008 года в качестве основного центрального защитника, но после того, как сборная России проиграла Испании со счетом 4:1 в первом матче на групповом этапе, футболист больше не выступал на турнире.