Форвард сборной Италии Берарди может перейти в «Лестер» за 35 миллионов евро

Фланговый нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как утверждает Calcio Mercato, в трансфере 27-летнего итальянца заинтересован «Лестер», готовый подписать игрока в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что сумма сделки может составить 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, что итальянский игрок выразил желание покинуть команду серии А в ближайшее время.

Добавим, что Берарди выступает за Сассуоло с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «нероверди» 291 матч, забил 105 голов и отдал 67 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

В составе сборной Италии футболист отыграл 20 встреч (5 гол). На прошедшем Евро он вместе с национальной командой стал обладателем золотых медалей турнира.