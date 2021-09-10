Жириновский выступил против закона о возвращении пива на стадиона

Депутат Государственной Думы, лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался против возвращения пива на стадионы.

«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую и все… Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что повысился процент пьющих людей из-за ЛДПР», - приводит слова Жириновского «РБ-Спорт».

Пиво запретили продавать на наших стадионах с начала 2005 года. С этого момента было два исключения — Кубок конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018.

Добавим, что по новому законопроекту вырученные от продажи пива средства должны пойти на развитие профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, который будет получать не менее 20 процентов от пивных доходов.