Экс-игрок «Барселоны» и «Шахтера» Чигринский подписал контракт с греческим клубом «Ионикос»

Пресс-служба греческого «Ионикоса» сообщила о переходе центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Отмечается, что 34-летний украинец подписал с клубом из Никеи однолетний контракт. Футболист присоединился к команде в статусе свободного агента.

Ранее Чигринский выступал в чемпионате Греции за АЕК, проведя в афинском клубе пять сезонов. В 126 проведенных матчах за свой бывший коллектив он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Также в своей карьере Чигринский защищал цвета «Барселоны», донецкого «Шахтера» и «Днепра». За сборную Украины футболист провел 29 встреч.