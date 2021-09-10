Егор Титов: Я бы посоветовал Захаряну остаться в РПЛ еще на один год и пока не уезжать за границу

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями об игре полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна.

Напомним, что 1 сентября 18-летний игрок дебютировал в составе национальной команды, выйдя на поле в матче против Хорватии (0:0) в рамках отбора на ЧМ-2022. Футболист отыграл все 90 минут в той встрече.

– Что талант у Арсена есть, было видно сразу. Сейчас молодым часто советуют ехать в Европу. Но Захаряну я бы наоборот посоветовал ни в коем случае не уезжать – хотя бы этот год еще закрепиться. Главное – помочь ему оставаться на земле. Хотя он армянин – думаю, отец не даст ему взлететь куда-то, крылышки обрубит. Ну и партнеры должны помогать, конечно, – цитирует Титова Sport24.ru.

Добавим, что Захарян является воспитанником самарского футбола. В клубную систему «Динамо» он перешел в 2017 году. За основную команду москвичей хавбек дебютировал в ноябре прошлого года в игре 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах бело-голубых, забил один гол и отдал три ассиста.