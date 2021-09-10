Угу Алмейда: Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» - новый вызов для него

Бывший нападающий «Кубани» и «Анжи» Уго Алмейда прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» - новый вызов для португальца. Он сказал, что снова возвращается домой и надеется провести там 3-4 года до завершения карьеры. Я надеюсь, что ему нравится футбол в «Манчестере», я рад за него», - сказал Алмейда.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

Алмейда играл вместе с Роналду за сборную Португалии.