Шварц надеется, что увеличение возможной посещаемости стадиона поможет «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался об увеличении максимально возможной посещаемости на домашних играх бело-голубых до 30 процентов.

12 сентября «Динамо» в рамках седьмого тура российской премьер-лиги примет «Нижний Новгород».

«Мы рады, что увеличился процент, который дозволен для посещения матча. Мы убеждены, что такая поддержка поможет. Стоит отметить, что «Нижний Новгород» хорошо обороняется, играет в разные схемы, очень много навесов и прострелов в штрафную. Мы убеждены, что с такой поддержкой сможем показать лучшее качество игры», - приводит слова Шварца «Чемпионат».

Добавим, что «Динамо» после шести игр набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с восемью очками находится на девятой строчке.