Квинси Промес: Моя мотивация – вернуть «Спартак» на первое место в РПЛ

Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что не собирается покидать состав красно-белых до тех пор, пока не выиграет с клубом новый трофей.

Напомним, что в 2017 году 29-летний игрок вместе со столичной командой стал чемпионом России. В том сезоне нидерландского футболиста признали лучшим игроком года в РПЛ.

– Цель – снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться. Я никуда не уйду из команды, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация – вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба, – цитирует Промеса клубная пресс-служба красно-белых.

Добавим, что Промес вернулся в состав «Спартака» в феврале этого года. Сумма его трансфера из «Аякса» составила 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

После шести туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.