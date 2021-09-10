Данни считает, что «Зенит» способен выиграть все домашние матчи в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» португалец Мигель Данни оценил перспективы сине-бело-голубых в Лиге чемпионов 2021/2022.

«У «Зенита» сложная группа, но в команде много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи. Шансы выйти из группы? Почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, так что всякое бывает. Если вы выиграете все матчи в Санкт-Петербурге, вы сможете выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - передает слова Данни «Чемпионат»

Напомним, в результате жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубые сыграют с «Челси» (Англия), «Ювентусом» (Италия) и «Мальме» (Швеция). .