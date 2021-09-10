Данни - о выступлении Дзюбы: Он как всегда будет в порядке

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигель Данни рассказал о молодом полузащитнике Арсене Захаряне, а также выразил надежду, что Артем Дзюба наберет форму в этом сезоне.

«Я не знаю Захаряна. Я не видел его выступлений ни за «Динамо», ни за сборную, поэтому не могу его оценить.

Я верю, что Артем Дзюба в этом сезоне как всегда будет в порядке. Он хороший человек и игрок, много забивает. Он плохо начал? Посмотрим по окончании сезона», - передает Данни «Чемпионат».

Данни завершил международную карьеру в прошлом году. За петербуржский «Зенит» футболист провел 256 игр, забив 68 голов и отдав 73 ассиста. Атакующий полузащитник также выступал за московское «Динамо» в период с 2004 по 2008 год. За годы игры в московском клубе Данни провел 113 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.