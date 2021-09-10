«Тоттенхэм» следующим летом надеется подписать Рюдигера

Центральный защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер может пополнить состав «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.

Согласно информации The Daily Express, руководство «шпор» намерено договориться о подписании контракта с 28-летним немцем по окончании сезона-2021/22, когда у игрока завершится действующее соглашение с «аристократами».

Добавим, что «синие» надеются продлить контракт со своим футболистом. В данной сделке заинтересован лично главный тренер Томас Тухель.

Рюдигер защищает цвета «Челси» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за лондонцев 153 матча, забил семь голов и отдал три ассиста. В составе сборной Германии футболист отыграл 47 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.