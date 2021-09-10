Великобритания собирается отменить карантин для въезжающих из красных стран

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается подписать указ, который позволит игрокам из стран, занесенных в красный список, въезжать в Англию для участия в Лиге чемпионов или Лиге Европы без обязательного карантина.

Об этом сообщает Sport24 через Il Mattino, приводя в качестве примера ситуацию с Наполи. Несколько футболистов неаполитанского клуба рискнули пропустить матч группового этапа Лиги Европы с «Лестером», так как в перерыве на международные матчи посетили страны из красного списка Великобритании. Согласно существующим правилам, по прибытии в Англию они должны были пройти десятидневный карантин, что исключало бы их участие в игре. Однако, по словам источника, Виктор Осимхен, Амир Ррахмани и Элиф Элмас были вызваны в посольство Великобритании в Риме для получения въездной визы. Вратарь Колумбии Давид Оспина также получит визу по возвращении из сборной.

Напомним, некоторые клубы английской премьер-лиги, включая «Челси» и «Манчестер Сити», а также российский «Зенит» остались без бразильских игроков из-за дисквалификации ФИФА, которая была наложена после того, как эти клубы отказались отпускать в сборную своих игроков.