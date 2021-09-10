Мигель Данни: Хочу, чтобы Витория справился в «Спартаке»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигель Данни поделился своим мнением о главном тренере «Спартака» Руи Витории.

«Витория не имеет результата в «Спартаке», но я считаю, что он хороший тренер. Он хорошо тренировал в «Бенфике». Нужно дать ему немного времени. Не знаю, уволят ли его, если «Спартак» проиграет еще несколько матчей. Я не президент. Фонсека больше подходит? Он тоже хороший португальский тренер. Но я хочу, чтобы Руй Витория справился», - передает слова Данни «Чемпионат».

Данни завершил международную карьеру в прошлом году. За петербуржский «Зенит» футболист провел 256 игр, забив 68 голов и отдав 73 ассиста. Атакующий полузащитник также выступал за московское «Динамо» в период с 2004 по 2008 год. За годы игры в московском клубе Данни провел 113 матчей и забил 20 голов во всех турнирах.