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10 сентября 15:14
автор: Владислав Корегин

Данил Глебов: С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфера в «Спартак»

Российский полузащитник продолжит свою карьеру в ростовской команде, как минимум, до зимы 2022 года.

Центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал срыв его трансфера в «Спартак» в прошедшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что московский клуб сделал предложение по поводу перехода 21-летнего россиянина, однако ростовчане не отпустили своего футболиста в другую команду, поскольку не нашли ему подходящую замену.

– Не сказать, что мы с агентом обсуждали какую-то конкретику. Но, конечно, когда клуб с большой историей, в котором играли великие игроки, обращает на тебя внимание, то это круто. Стало приятно. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними, – приводит слова Глебова «Чемпионат».

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 66 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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