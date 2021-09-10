Данил Глебов: С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфера в «Спартак»

Центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал срыв его трансфера в «Спартак» в прошедшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что московский клуб сделал предложение по поводу перехода 21-летнего россиянина, однако ростовчане не отпустили своего футболиста в другую команду, поскольку не нашли ему подходящую замену.

– Не сказать, что мы с агентом обсуждали какую-то конкретику. Но, конечно, когда клуб с большой историей, в котором играли великие игроки, обращает на тебя внимание, то это круто. Стало приятно. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними, – приводит слова Глебова «Чемпионат».

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 66 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.