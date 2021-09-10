Стал известен календарь РПЛ до зимней паузы

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала расписание чемпионата с 11 по 18 туры.
11-й тур начнется в субботу, 16 октября, после перерыва в международных матчах. Финальный в 2021 году 18 тур чемпионата начнется 11 декабря и завершится 13 декабря матчем «Сочи» - «Спартак» (начало в 19.00 мск).
11-й тур
16 октября (суббота)
14:00 «Арсенал» — «Зенит»
16:30 «Рубин» — «Локомотив»
19:00 «Сочи» — «Ростов»
19:00 «Спартак» — «Динамо»
17 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» — ЦСКА
16:30 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
16:30 «Химки» — «Ахмат»
19:00 «Краснодар» — «Уфа»
12-й тур
22 октября (пятница)
19:00 «Динамо» — «Химки»
23 октября (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
16:30 «Ростов» — «Арсенал»
19:00 ЦСКА — «Крылья Советов»
24 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Рубин»
16:30 «Ахмат» — «Урал»
19:00 «Зенит» — «Спартак»
25 октября (понедельник)
19:00 «Локомотив» — «Сочи»
13-й тур
29 октября (пятница)
19:00 «Зенит» — «Динамо»
30 октября (суббота)
14:00 «Рубин» — ЦСКА
16:30 «Спартак» — «Ростов»
19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
19:00 «Нижний Новгород» — «Локомотив»
31 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Ахмат»
16:30 «Арсенал» — «Сочи»
19:00 «Химки» — «Урал»
14-й тур
6 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» — «Уфа»
16:30 «Динамо» — «Краснодар»
16:30 «Крылья Советов» — «Химки»
19:00 «Сочи» — ЦСКА
7 ноября (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Зенит»
16:30 «Ростов» — «Рубин»
19:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»
19:00 «Спартак» — «Локомотив»
Матчи сборных
11 ноября: Россия — Кипр (20:00, Санкт-Петербург)
14 ноября: Хорватия — Россия (17:00, Сплит)
15-й тур
19 ноября (пятница)
19:00 «Зенит» — «Нижний Новгород»
20 ноября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Урал»
16:30 «Локомотив» — «Ахмат»
19:00 «Краснодар» — «Спартак»
21 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Химки»
14:00 «Ростов» — «Уфа»
16:30 «Динамо» — «Арсенал»
19:00 «Сочи» — «Рубин»
16-й тур
27 ноября (суббота)
14:00 «Урал» — «Сочи»
16:30 «Ахмат» — «Ростов»
19:00 «Химки» — «Краснодар»
28 ноября (воскресенье)
14:00 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
16:30 «Рубин» — «Динамо»
20:00 ЦСКА — «Зенит»
29 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» — «Спартак»
19:00 «Арсенал» — «Локомотив»
17-й тур
3 декабря (пятница)
19:00 «Зенит» — «Ростов»
4 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
17:00 «Спартак» — «Ахмат»
19:00 «Локомотив» — «Урал»
5 декабря (воскресенье)
14:00 «Химки» — «Арсенал»
16:30 «Нижний Новгород» — «Рубин»
16:30 «Динамо» — «Уфа»
19:00 «Сочи» — «Краснодар»
18-й тур
11 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Рубин»
16:30 ЦСКА — «Арсенал»
19:00 «Ростов» — «Урал»
12 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» — «Зенит»
16:30 «Ахмат» — «Химки»
19:00 «Локомотив» — «Уфа»
19:00 «Краснодар» — «Нижний Новгород»
13 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» — «Спартак»