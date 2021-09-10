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10 сентября 15:19
автор: Александр Бойченко

Стал известен календарь РПЛ до зимней паузы

Чемпионат будет приостановлен 13 декабря, в этот день будет сыграна встреча между «Спартаком» и «Сочи».

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала расписание чемпионата с 11 по 18 туры.

11-й тур начнется в субботу, 16 октября, после перерыва в международных матчах. Финальный в 2021 году 18 тур чемпионата начнется 11 декабря и завершится 13 декабря матчем «Сочи» - «Спартак» (начало в 19.00 мск).

11-й тур

16 октября (суббота)

14:00 «Арсенал» — «Зенит»

16:30 «Рубин» — «Локомотив»

19:00 «Сочи» — «Ростов»

19:00 «Спартак» — «Динамо»

17 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» — ЦСКА

16:30 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

16:30 «Химки» — «Ахмат»

19:00 «Краснодар» — «Уфа»

12-й тур

22 октября (пятница)

19:00 «Динамо» — «Химки»

23 октября (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»

16:30 «Ростов» — «Арсенал»

19:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

24 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Рубин»

16:30 «Ахмат» — «Урал»

19:00 «Зенит» — «Спартак»

25 октября (понедельник)

19:00 «Локомотив» — «Сочи»

13-й тур

29 октября (пятница)

19:00 «Зенит» — «Динамо»

30 октября (суббота)

14:00 «Рубин» — ЦСКА

16:30 «Спартак» — «Ростов»

19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

19:00 «Нижний Новгород» — «Локомотив»

31 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Ахмат»

16:30 «Арсенал» — «Сочи»

19:00 «Химки» — «Урал»

14-й тур

6 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» — «Уфа»

16:30 «Динамо» — «Краснодар»

16:30 «Крылья Советов» — «Химки»

19:00 «Сочи» — ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Зенит»

16:30 «Ростов» — «Рубин»

19:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»

19:00 «Спартак» — «Локомотив»

Матчи сборных

11 ноября: Россия — Кипр (20:00, Санкт-Петербург)

14 ноября: Хорватия — Россия (17:00, Сплит)

15-й тур

19 ноября (пятница)

19:00 «Зенит» — «Нижний Новгород»

20 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Урал»

16:30 «Локомотив» — «Ахмат»

19:00 «Краснодар» — «Спартак»

21 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Химки»

14:00 «Ростов» — «Уфа»

16:30 «Динамо» — «Арсенал»

19:00 «Сочи» — «Рубин»

16-й тур

27 ноября (суббота)

14:00 «Урал» — «Сочи»

16:30 «Ахмат» — «Ростов»

19:00 «Химки» — «Краснодар»

28 ноября (воскресенье)

14:00 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» — «Динамо»

20:00 ЦСКА — «Зенит»

29 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» — «Спартак»

19:00 «Арсенал» — «Локомотив»

17-й тур

3 декабря (пятница)

19:00 «Зенит» — «Ростов»

4 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА

17:00 «Спартак» — «Ахмат»

19:00 «Локомотив» — «Урал»

5 декабря (воскресенье)

14:00 «Химки» — «Арсенал»

16:30 «Нижний Новгород» — «Рубин»

16:30 «Динамо» — «Уфа»

19:00 «Сочи» — «Краснодар»

18-й тур

11 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Рубин»

16:30 ЦСКА — «Арсенал»

19:00 «Ростов» — «Урал»

12 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Зенит»

16:30 «Ахмат» — «Химки»

19:00 «Локомотив» — «Уфа»

19:00 «Краснодар» — «Нижний Новгород»

13 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» — «Спартак»

источник: «Советский спорт»
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