Стал известен календарь РПЛ до зимней паузы

Весенне-осеннее обострение. Как два комментатора чуть не подрались в эфире из-за споров о русском футболе

Популярный ютуб-канал «Андронов vs Шмурнов» может быть закрыт после очередного выпуска, который прервался на том, что Александр Шмурнов швырнул бейсболку в лицо Алексею Андронову, послал коллегу по цеху на три буквы и покинул студию. Причиной конфликта стали разногласия по теме системы проведения чемпионата России.