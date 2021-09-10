Форвард Максименко признан лучшим игроком «Урала» по итогам августа

Нападающий «Урала» Артем Максименко признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Отметим, что кандидатуру 23-летнего россиянина выбрали болельщики «шмелей». В прошедшем месяце форвард отыграл четыре матча, забив один гол.

Напомним, забитый мяч в ворота «Ростова» (1:1) в игре шестого тура РПЛ стал для Максименко дебютным в составе екатеринбургской команды. Футболист присоединился к уральцам в январе этого года из «Велеса».

После шести туров чемпионата России «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав два очка.