Главный тренер сборной Турции Гюнеш покинул свой пост

Пресс-служба Федерации футбола Турции объявила об уходе из национальной команды главного тренера Шенола Гюнеша.

Отметим, что 69-летний специалист находился на своем посту с 18 марта 2019 года. Под его руководством сборная приняла участие в 32 матчах, одержала 15 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

На прошедшем Евро Турция заняла последнее место в квартете А, не набрав ни одного очка в трех встречах.

В рамках квалификации на ЧМ-2020 турецкая команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы G, имея в своем активе 11 очков. 7 сентября турки разгромно уступили Нидерландам (1:6).