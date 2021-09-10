Кураньи не смог выступить в Кубке легенд из-за положительного теста на коронавирус

Виктор Онопко рассказал, почему бывший нападающий московского «Динамо» немец Кевин Кураньи не смог выступить в Кубке Легенд.

«Сборная Германии знала о турнире, собирала состав, у Кураньи не получилось, сказали, что из-за коронавируса. При вылете он сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, может быть, повторно сдаст, будет отрицательный. Но он должен был участвовать», - приводит слова Онопко ТАСС.

Отметим, что в первом матче группового этапа сборная России победила легенд немецкого футбола со счетом 10:4. Пента-триком за нашу команду отличился бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк, который официально не заявлял о завершении спортивной карьеры.