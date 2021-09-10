«Реал» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника сборной Испании Солера

Центральный полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Солер входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщает Defensa Central, мадридский клуб рассматривает 24-летнего футболиста в качестве усиления своей средней линии в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

Напомним, Солер является воспитанником академии «Валенсии». Всего за клуб он провел 188 матчей, забил 26 голов и отдал 26 ассистов. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го.

2 сентября игрок дебютировал в составе сборной Испании в матче против Швеции (1:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. В первой же встрече он отличился забитым голом. В играх с Грузией (4:0) и Косово (2:0) он также забил гол.