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10 сентября 15:59
автор: Владислав Корегин

«Реал» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника сборной Испании Солера

Сумма трансфера испанского игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Центральный полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Солер входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщает Defensa Central, мадридский клуб рассматривает 24-летнего футболиста в качестве усиления своей средней линии в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

Напомним, Солер является воспитанником академии «Валенсии». Всего за клуб он провел 188 матчей, забил 26 голов и отдал 26 ассистов. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го.

2 сентября игрок дебютировал в составе сборной Испании в матче против Швеции (1:2) в рамках отбора к ЧМ-2022. В первой же встрече он отличился забитым голом. В играх с Грузией (4:0) и Косово (2:0) он также забил гол.

источник: Defensa Central
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