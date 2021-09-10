Оле-Гуннар Сульшер: Роналду точно сыграет в матче против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что форвард команды Криштиану Роналду примет участие в матче четвертого тура чемпионата Англии с «Ньюкасла».

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в стан «красных дьяволов» 31 августа, подписав двухлетний контракт. Таким образом, ближайшая игра в АПЛ станет для футболиста первой с момента его возвращения в клуб.

– Криштиану провел с нами отличную неделю. Все рады тому, что он вернулся в команду. Могу сказать, что он точно сыграет в субботней встрече с «Ньюкаслом». Поэтому мы с нетерпением ждем ближайшей игры, – цитирует Сульшера The Daily Express.

Добавим, что матч между «МЮ» и «Ньюкаслом» состоится завтра, 11 сентября. Начало – в 17:00 мск.

На данный момент «манкунианцы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков.