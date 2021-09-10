Шамиль Газизов: «Уфа» договорилась об аренде Данченко, однако клуб не смог потянуть зарплату игрока

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, почему клуб не смог договориться о переходе правого защитника АЕКа Олега Данченко.

Напомним, что уфимская команда планировала арендовать 27-летнего украинца до конца текущего сезона.

– По Данченко мы разговаривали до последних минут. Договорились о бесплатной аренде. Но и то, даже ту его небольшую зарплату, не смогли потянуть. Рисковать никто не хотел. Все зависит от денег. Просто не хочу называть зарплаты, которые мы можем себе позволить. Но в таком узком коридоре трансферном работать очень трудно, – цитирует Газизова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что ранее Данченко выступал за «Уфу» на правах аренды в период с августа 2020 по январь 2021 года. Права на футболиста принадлежали «Рубину». Зимой этого года казанский клуб продал игрока в АЕК за один миллион евро.

В составе греческой команды защитник принял участие 11 матчей, не отличившись результативными действиями.