Экс-тренер «Спартака» Хинкель: Мы чувствовали поддержку Федуна и Салиховой

Бывший наставник московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско чувствовал доверие и поддержку от руководства клуба.

«Нам не было тяжело. Мы чувствовали поддержку от владельца и его жены. Мы были сконцентрированы на команде. «Спартак» - это большой клуб, и все о нем говорят. Мы пытались отводить все разговоры от команды. Там хорошие игроки. Мы прогрессировали вместе», - приводит слова Хинкеля Sport24.

Напомним, что Доменико Тедеско вместе со своим немецким тренерским штабом возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые финишировали на втором месте в чемпионате России и получили право на участие в квалификации Лиги чемпионов.