«Енисей» дома минимально обыграл «Балтику»

Стартовый матч десятого тура ФНЛ «Енисей» – «Балтика» завершился победой красноярской команды со счетом 1:0.
Единственный гол встречи был забит во втором тайме усилиями защитника Николая Маркова (65-я минута). Отметим, что на 69-й минуте игрок обороны хозяев Валерий Кичин не смог реализовать 11-метровый удар.
На данный момент красноярцы поднялись на десятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков. «Балтика» располагается на 12-й строчке (12 очков).
В следующем тура «Енисей» сыграет в гостях с «Факелом», а клуб из Калининграда на своем поле примет «Кубань». Обе встречи состоятся 15 сентября.
ФНЛ