Самедов считает, что нынешние ЦСКА и «Зенит» слабее, чем во времена Тошича и Халка

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал выступления сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Почему у нас проблемы с интенсивностью? Уровень чемпионата провалился, он не позволяет интенсивно играть. Раньше у нас были топ-легионеры: Халк, Витсель, Диарра, Вагнер Лав, праймовый Тошич. Но сейчас ЦСКА совершенно другой. Да и нынешний «Зенит» совсем не тот, что был с Халком. Он объективно в два раза слабее», - цитирует Самедова Sport24.

Напомним, в результате жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубые сыграют с «Челси» (Англия), «Ювентусом» (Италия) и «Мальме» (Швеция).

В свою очередь, армейцы впервые за 20 лет не смогли финишировать в зоне еврокубков, не попав даже в новый турнир УЕФА, носящим название Лига Конференций и являющимся третьим по силе турниром старого света.