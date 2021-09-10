Самедов - о заявлении Путина про лимит: Это спорная тема

Экс-футболист сборной России Александр Самедов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Что я думаю об этом? Ничего. Я играл при лимите, и российский футбол был на уровне. Мы достойно выступали в еврокубках. Это спорная тема. Не могу сказать, что были какие-то провалы. Мы выходили из группы, не было постоянных четвертых мест и вылетов. Какой нужен лимит? Думаю, 4-5 россиян должны быть на поле», - приводит слова Самедова Sport24.

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.

В настоящее время РПЛ может включать в заявку не более восьми иностранцев, при этом, они могут одновременно находиться на поле.