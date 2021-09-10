«Рух» близок к подписанию контракта с бразильским защитником Роберто

Бывший центральный защитник «Интернасьонала» Роберто находится в шаге от подписания контракта с украинским клубом «Рух».
Согласно информации «Метарейтинг Украина», 23-летний бразилец, являющийся свободным агентом, находится в расположении львовской команды и тренируется вместе с основным составом.
В ближайшее время будет принято решение о подписании соглашения с футболистом.
Напомним, Роберто является воспитанником академии «Интернасьонала». В составе клуба он провел всего пять матчей, заработав две желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
источник: «Метарейтинг Украина»