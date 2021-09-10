«Я всегда был за лимит - все!». Президент «Урала» Иванов - о заявлении Путина

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит - все!», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.