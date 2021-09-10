Женскую сборную Украины в скором времени должен может возглавить американский тренер

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко может в ближайшее время покинуть свой пост.
По информации портала «Метарейтинг Украина», 41-летнюю специалистку должен заменить в национальной команде тренер из США.
Пока неизвестно, какой именно специалист будет тренировать украинок, однако сообщается, что он будет готовить сборную к матчу с Шотландией в рамках второго круга отбора на ЧМ-2023. При этом Зинченко продолжит руководить командой в играх с Фарерскими островами, Испанией, Шотландией и Венгрией, которые состоятся в октябре-ноябре этого года.
Напомним, Зинченко тренирует сборную Украины с осени 2018 года.
источник: «Метарейтинг Украина»