«Путин - красавчик!». Червиченко - о выступлении Путина против отмены лимита в РПЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал позицию президента России Владимира Путина в том, что лимит на легионеров в РПЛ нельзя отменять.

«Путин - красавчик! Мы с ним идем одной дорогой. Лимит - это полезно, просто он должен быть логичным и правильным. Кто бы что ни рассказывал, преференции должны отдаваться россиянам. Конечно, надо разрешать иностранцев, но все должно быть продумано. Нужно давать возможность раскрываться нашим игрокам», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено.