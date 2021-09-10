Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Арсенала» в случае увольнения Артеты

Руководство «Арсенала» определилось с кандидатами на пост главного тренера клуба в случае ухода нынешнего наставника Микеля Артеты.

Как сообщает Teamtalk, испанского специалиста могут заменить Грэм Поттер, возглавляющий «Брайтон», а также Томас Франк из «Брентфорда». Возможное увольнение 39-летнего Артеты будет зависеть от дальнейших результатов команды в нынешнем сезоне.

Напомним, Артеты тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года. За это время клуб принял участие в 90 матчах, одержал 48 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.

После трех стартовых АПЛ сезона-2021/22 «канониры» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.